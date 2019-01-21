Морозы до -20 градусов ожидаются в Москве на этой неделе
08:15 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильные морозы до минус 20 градусов ожидаются в Москве в течение недели, температура начнет падать к концу текущих суток, сообщает Гидрометцентр.
По данным метеослужбы, 21 января прогнозируется около 8-10 градусов мороза, а уже 22 января ночью столбик термометра опустится до минус 16 градусов, днем будет до минус 12 градусов.
Похолодание продолжится и в последующие дни, отмечают в Гидрометцентре. "Среда, 23 января, ночь: -19-17 градусов; день: -12-10 градусов. Четверг, 24 января, ночь: -20-15 градусов; день: -14-9 градусов", - говорится в сообщении.
В течение недели возможны небольшой снег и гололедица.
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