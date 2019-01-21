Бюджетные средства на покупку жилья для молодых семей не улучшают демографию
08:30 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Счетная палата считает, что бюджетные средства на поддержку приобретения или строительство жилья молодыми семьями не решает стратегических целей по их поддержке и улучшению демографической ситуации. Об этом в интервью ТАСС сообщил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.
"Увы, проверка Счетной палаты, итоги которой сегодня и обсуждаем, показала, что мы все еще в начале пути. В России свыше 219 тыс. молодых семей являются участниками программы. При этом в год реальную помощь получают около 14 тыс. семей", - сказал он, говоря об по итогах проверки подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы.
В рамках проверки аудиторы выезжали с контрольными мероприятиями в Оренбургскую и Курганскую области, рассказал Росляк
Аудитор отметил, что программа не сместила акценты с молодых семей на многодетные семьи. "Изначально программа создавалась для поддержки всех молодых семей. Ее цель - решение, в том числе, демографической проблемы. Но региональные власти приоритет отдают многодетным. Это ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух", - отметил представитель контрольного ведомства.
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