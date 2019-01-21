Премьер-министр Абэ уже планирует новый визит в РФ на весну

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии намерено организовать еще один визит японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию весной этого года с целью обсуждения проблемы мирного договора. Об этом сообщила в понедельник газета "Майнити".

Предложить этот план российской стороне Япония намерена в ходе нынешней поездки премьера в Москву, где 22 января он проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Новый визит планируется осуществить в конце марта - начале апреля. Токио считает, что лидерам двух стран необходимо провести еще один саммит перед тем, как Путин может приехать в Японию для участия в саммите G20 в июне.

Также издание отмечает, что главы МИД Японии и России Таро Коно и Сергей Лавров могут встретиться в феврале в Германии.

В понедельник Абэ отправился с визитом в Москву. Перед этим агентство Киодо сообщило, что он приступил к рассмотрению вопроса о заключении мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов: Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.







