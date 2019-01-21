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НОВОСТИ

ГИБДД намерена привязать код региона номера автомобиля к адресу регистрации владельца

09:00 21.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Поставить на учет машину с «неместным» номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств.

Ограничение понадобилось МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины».  Коммерсантъ

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