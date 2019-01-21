ГИБДД намерена привязать код региона номера автомобиля к адресу регистрации владельца
09:00 21.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Поставить на учет машину с «неместным» номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств.
Ограничение понадобилось МВД для «прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины». Коммерсантъ
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