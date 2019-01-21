ГИБДД намерена привязать код региона номера автомобиля к адресу регистрации владельца

09:00 Источник: Коммерсант.ru

Госавтоинспекция намерена вернуться к практике, когда автомобили обязательно имели номер с кодом того региона, где зарегистрирован собственник машины. Поставить на учет машину с «неместным» номером будет невозможно: такое нововведение содержит проект новых правил регистрации транспортных средств.