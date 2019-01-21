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Россияне любят рабство - Ющенко

09:05 21.01.2019 Источник: Lenta.ru

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил в интервью телеканалу 112, что россиянам нравится быть рабами.

«Они такие по своей натуре. Россияне любят рабство, хотят царя, они не стремятся к демократии», — сказал Ющенко. Он привел в пример высказывание писателя Алексея Толстого, который говорил, что существует две Руси — Киевская, которая отличается высоким культурным уровнем, и Московская — дикая и звериная. Ющенко уточнил, что имеет в виду вторую.

В августе 2018 года Ющенко сравнил с рабами жителей Украины. Он раскритиковал власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — сказал он. Lenta.Ru

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