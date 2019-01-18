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Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтверждается - МО РФ

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17:00 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пока спасен только один летчик Су-34, прежняя информация о спасении второго пилота не подтверждается. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, "спасенный штурман Су-34 в настоящее время эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в город Хабаровск". "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.

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