Темпы роста ВВП Китая снизились до минимума за 28 лет
10:00 21.01.2019 Источник: РБК
По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР.
Согласно расчетам, в 2018 году ВВП Китая составил 90,03 трлн юаней.
В числе причин, связанных со снижением темпов роста, специалисты называли торговую войну с США, а также слабый внутренний спрос и инвестиционную активность. РБК
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