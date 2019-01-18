Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН
17:12 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН, торжественная церемония состоится 22 января, сообщили ТАСС в Российской академии наук.
Вместе с патриархом почетное звание получит и председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.
"Патриарху Кириллу присвоено звание почетного профессора РАН. Торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко состоится 22 января. Новых почетных профессоров РАН представит вице-президент РАН Юрий Юрьевич Балега", - сказал представитель РАН.
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