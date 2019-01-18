ВС Нидерландов счел незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС
17:32 18.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Верховный суд Нидерландов признал незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС. Голландия считает, что акции дочерней «ЮКОС-финанс» не могли быть переданы «Промнефтьстрою».
Продажа акций голландской дочки ЮКОСА в пользу «Промнефтьстроя» была признана несостоявшейся, так как Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании Михаила Ходорковского. Решение было вынесено в ответ на кассационную жалобу «Промнефтьстроя», который пытался оспорить постановление апелляционного суда. Тогда голландская сторона сочла, что банкротство ЮКОСа в 2006 году было вызвано действиями российских властей. В частности Москва выставила чрезмерные требования об уплате долгов, и лишила компанию возможности адекватной правовой защиты, а также проигнорировала все попытки урегулировать налоговые претензии – посчитал суд.
Решение Верховного суда Нидерландов дает возможность распределить часть зарубежных средств ЮКОСа среди бывших акционеров. После того, как в 2007-ом «Промнефтьстрой» получила акции дочерней компании, ее активы перевели на специально созданный счет, где фактически все эти годы они были заблокированы. Эхо Москвы
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