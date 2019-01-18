Пять британских министров пригрозили уйти в отставку из-за ситуации с Brexit - СМИ
18:00 18.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
СМИ сообщили об угрозах британских министров Терезе Мэй массовыми отставками. По данным The Telegraph, члены кабмина заявили о готовности уволиться, если депутатам Палаты общин будет запрещено предпринимать попытки остановить Brexit без соглашения.
Отмечается, что оставить свои посты премьеру грозят около 20 чиновников, при этом пять министров напрямую сообщили Мэй о планах уйти.
Ранее глава британского правительства призвала депутатов всех партий сплотиться ради Brexit. Говорит Москва
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