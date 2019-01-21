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НОВОСТИ

На Камчатке протестуют против освящения водопровода

10:20 21.01.2019

Женщина написала претензию в Камчатский водоканал, который накануне Крещения сообщил об освящении воды. Она полагает, что обряд – незаконен. Ситуацию прокомментировали в водоканале и епархии.

Как сообщало ИА «Кам 24», в минувшую пятницу, накануне праздника Крещения, на Авачинском водозаборе, который обеспечивает водой большую часть Петропавловска-Камчатского и город Елизово, прошел обряд освящения. Его провел православный священник – протоиерей Алексей Апатов.

34-летняя женщина-предприниматель Наталья Миронова в связи с этим написала претензию в КГУП «Камчатский водоканал». По ее мнению, подобный обряд может оскорбить чувства людей, которые не причисляют себя к православным христианам. Свою претензию горожанка адресовала директору предприятия Андрею Кошкареву. Она просит директора ответить на три вопроса:

- На каком основании был проведен данный обряд?

- По какой причине водоканал, игнорируя положения статьи 28 Конституции РФ, гарантирующей свободу вероисповедания, разрешил проведение данного обряда без учета мнения представителей иных конфессий?

- По какой причине проведение указанного обряда не согласовано с абонентами КГУП «Камчатский водоканал»?

«Я не против религий, но в данном случае считаю, что такие обряды нарушают права представителей других конфессий и атеистов, к которым причисляю и себя... На мой взгляд, подобный обряд может оскорблять чувства неправославных верующих», – пояснила свою позицию Наталья Миронова в беседе с журналистом ИА «Кам 24».

Женщина говорит, что ее инициатива уже получила широкий отклик в социальных сетях. Теперь она намерена дождаться официального ответа от водоканала, а затем, вероятно, предпримет дальнейшие действия.

"Камчатский водоканал" отреагировал на это следующим образом: «Сегодня мы брали воду из Авачинского водозабора на лабораторный анализ, биологический состав остался прежним. Вреда она никому точно не причинит. После освящения может измениться лишь отношение к ней со стороны верующих людей», – добавила сотрудница водоканала.

Представитель духовенства занял, по сути, сходную позицию: «Состав воды после ее освящения не меняется. А на духовном уровне все зависит от веры. Если человек не верит в силу освященной воды, то никаких последствий – ни хороших, ни плохих – для него не последует», – пояснил журналисту информагентства протоиерей Алексей Апатов.

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