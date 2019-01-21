Силы ПВО Сирии уничтожили более 30 ракет и авиабомб во время ночного удара Израиля
11:05 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше тридцати крылатых ракет и управляемых авиабомб во время ночного удара Израиля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.
"21 января 2019 года с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более тридцати крылатых ракет и управляемых авиабомб", - сказали в центре.
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