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Силы ПВО Сирии уничтожили более 30 ракет и авиабомб во время ночного удара Израиля

11:05 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ПВО Сирии уничтожили свыше тридцати крылатых ракет и управляемых авиабомб во время ночного удара Израиля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"21 января 2019 года с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более тридцати крылатых ракет и управляемых авиабомб", - сказали в центре.

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