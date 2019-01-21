Поставщики хотят ограничить торговые сети - СМИ
11:20 21.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться. С такой просьбой поставщики обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку. Схема, по версии производителей продуктов, лишает их возможности донести скидки до потребителя, а ритейлерам позволяет увеличивать долю рынка в обход ограничений.
В торговых сетях считают, что идеи поставщиков ограничивают свободу предпринимательства. Коммерсантъ
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