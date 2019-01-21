Гройсман сформулировал шаги к энергонезависимости Украины
11:32 21.01.2019 Источник: РБК
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о четырех шагах, которые должны привести к энергетической независимости страны. Об этом он сообщил в своем Facebook.
«Около четырех лет назад Украина начала свой путь к энергонезависимости. Мы отказались от российского газа, который использовался как гибридное оружие против нашей страны. А в будущем для Украины абсолютно реально не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа», — заявил он.
Премьер-министр выделил такие шаги: увеличение добычи украинского газа, энергоэффективность: потреблять меньше газа благодаря новейшим технологиям и разумному энергопотреблению, интеграция украинской газотранспортной системы в европейский рынок, защита украинцев, которые не в состоянии платить за коммунальные услуги, через систему субсидий: механизмы монетизации субсидий. РБК
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