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НОВОСТИ

Волгоградские мотострелки осваивают экстренный вывод спецтехники по тревоге

12:00 21.01.2019 Источник: НГ-Online

Более 3 тыс. военнослужащих Волгоградского гарнизона сегодня ночью подняли по тревоге. Как сообщили «НГ» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), солдаты и офицеры мотострелковой бригады, расквартированной в Волгограде, были привлечены к отработке нормативов во время боевой тревоги. Планируется, что в ходе учений, которые продлятся до конца недели, военнослужащие отработают экстренный выход спецтехники из мест постоянной дислокации.

Андрей Серенко

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