ВМФ РФ взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер".

12:05

Корветы Балтфлота взяли на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер". Об этом в понедельник сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации."Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Грейвли" и "Портер", - сказали в центре.Там уточнили, что "наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".