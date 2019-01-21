ВМФ РФ взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер".
12:05 21.01.2019
Корветы Балтфлота взяли на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер". Об этом в понедельник сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны Российской Федерации.
"Силы Балтийского флота взяли на сопровождение вошедшие в южную часть акватории Балтийского моря эсминцы управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Грейвли" и "Портер", - сказали в центре.
Там уточнили, что "наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".
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