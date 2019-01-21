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НОВОСТИ

Население Китая составило 1 млрд 395 млн человек

12:20 21.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Население Китая выросло до 1 млрд 395 млн человек. За прошлый год оно увеличилось на 5,3 млн.

Как свидетельствуют данные китайского государственного статистического бюро, при этом городское население за год увеличилось на 17,9 млн и составило 831,37 млн человек.  Говорит Москва

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