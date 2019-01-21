Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР в Абхазии
13:00 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации, сообщается в понедельник в пресс-релизе Южного военного округа.
"18 января 2019 года при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах Абхазии, БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, которые подняли пострадавших из обрыва.
"Один из погибших был родом из Челябинской области", - сообщили ТАСС в военном комиссариате региона.
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