Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении американских компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства."Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. <...> В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство", - говорится в сообщении.