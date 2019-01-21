Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
13:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении американских компаний Twitter и Facebook за неисполнение закона о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию баз персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем. <...> В связи с этим сегодня Роскомнадзор начинает в отношении обеих компаний административное производство", - говорится в сообщении.
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