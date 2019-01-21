Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"
14:00 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в том числе в связи с "делом Скрипалей". "Она негативная", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на этот решение.
Комментируя вопрос одного из журналистов о намерении Евросоюза ввести санкции в отношении нескольких человек, среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, представитель Кремля подчеркнул, что "они подозреваются безосновательно, никаких доказательств до сих пор не прозвучало".
"Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством. Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям", - заявил Песков.
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