0
0
53
НОВОСТИ

Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"

14:00 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в том числе в связи с "делом Скрипалей". "Она негативная", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на этот решение.

Комментируя вопрос одного из журналистов о намерении Евросоюза ввести санкции в отношении нескольких человек, среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, представитель Кремля подчеркнул, что "они подозреваются безосновательно, никаких доказательств до сих пор не прозвучало".

"Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством. Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям", - заявил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 21.01.2019
В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
0
53
13:32 21.01.2019
Роскомнадзор открыл дела против Twitter и Facebook
0
115
13:20 21.01.2019
В России могут ввести ответственность за неверное указание на картах территории страны
0
140
13:05 21.01.2019
Красноярские активисты отправили депутатам по почте мусор
0
147
13:00 21.01.2019
Трое российских военных погибли при опрокидывании БТР в Абхазии
0
152
12:32 21.01.2019
Сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске проверяет ФСБ
0
190
12:20 21.01.2019
Население Китая составило 1 млрд 395 млн человек
0
179
12:05 21.01.2019
ВМФ РФ взял на сопровождение вошедшие в Балтийское море эсминцы США "Грейвли" и "Портер".
0
199
12:00 21.01.2019
Волгоградские мотострелки осваивают экстренный вывод спецтехники по тревоге
0
190
11:32 21.01.2019
Гройсман сформулировал шаги к энергонезависимости Украины
0
262

Возврат к списку