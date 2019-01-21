Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в том числе в связи с "делом Скрипалей". "Она негативная", - заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос о том, какова реакция Кремля на этот решение.Комментируя вопрос одного из журналистов о намерении Евросоюза ввести санкции в отношении нескольких человек, среди которых подозреваемые в покушении на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, представитель Кремля подчеркнул, что "они подозреваются безосновательно, никаких доказательств до сих пор не прозвучало"."Мы все знаем набор ставших уже знаменитыми фотографий этих двух граждан в Великобритании. Но одновременно есть очень много фотографий граждан России в Великобритании, и они не являются прямым доказательством. Более субстантивных и более конкретных доказательств мы не знаем, поэтому негативно относимся к подобным решениям", - заявил Песков.