В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
14:12 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тема списания долгов за газ населению является чрезвычайно сложной, при решении подобных вопросов должны учитываться интересы и граждан, и "Газпрома" как поставщика услуг. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя просьбу ряда регионов списать задолженность за газ.
По словам Пескова, у Кремля не выработано какой-либо позиции по этой теме. "Вопрос этот чрезвычайно сложный, в данном случае товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ. Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без (учета) интересов компании, и, в то же время, без учета интересов простых граждан - невозможно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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