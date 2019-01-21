Президента США номинировали на "Золотую малину"
15:00 21.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дональд Трамп номинирован на «Золотую малину». Президент США представлен в категории «Худший актёр».
Глава Белого дома появился в роли самого себя в архивных кадрах документальных фильмов «Фаренгейт 11/9» и «Смерть нации». Вместе с американским лидером на антипремию претендуют Джонни Депп, Уилл Фаррелл, Джон Траволта и Брюс Уиллис.
Первая леди США Меланья Трамп, в свою очередь, номинирована в категории «Худшая актриса второго плана». Победителей традиционно объявят за день до церемонии вручения «Оскара».
Однажды Трамп уже получал «Золотую малину». В 1991 году он был признан худшим актёром второго плана в фильме «Призраки этого не делают». Говорит Москва
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