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В Конституции РФ целесообразно расширить контрольные полномочия парламента - Володин

16:00 21.01.2019 Источник: Эхо Москвы

В Конституции России целесообразно расширить контрольные полномочия парламента, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, на сегодняшний день в основном законе страны отсутствует баланс ветвей власти.  Эхо Москвы

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