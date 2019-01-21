0
0
118
НОВОСТИ

Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует - Песков

16:12 21.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует. Любые заявления на этот счет – просто рассуждения вслух, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никто ничего официально пока не предлагал. Напомним, завтра в Москве должны состояться переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ.

В преддверии визита японского премьер-министра в Россию агентство Киодо сообщило, что Токио якобы готов на мирный договор с Россией при гарантии передачи двух южнокурильских островов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 21.01.2019
Юная российская фигуристка посоветовала "пить правильный допинг"
0
34
17:00 21.01.2019
Источник: Встречу Порошенко с патриархом Иерусалима отменили из-за самочувствия Феофила
0
88
16:32 21.01.2019
В центре Киева открыли мемориальную доску Петлюре
0
94
16:00 21.01.2019
В Конституции РФ целесообразно расширить контрольные полномочия парламента - Володин
0
140
15:32 21.01.2019
Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию
0
176
15:12 21.01.2019
С повестки дня президиума РАН снят вопрос о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
0
227
15:00 21.01.2019
Президента США номинировали на "Золотую малину"
0
175
14:32 21.01.2019
Пять человек погибли при атаке на колонну сил США и курдов в Сирии - Франс Пресс
0
218
14:12 21.01.2019
В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
0
253
14:00 21.01.2019
Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"
0
279

Возврат к списку