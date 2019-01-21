Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует - Песков
16:12 21.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует. Любые заявления на этот счет – просто рассуждения вслух, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, никто ничего официально пока не предлагал. Напомним, завтра в Москве должны состояться переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ.
В преддверии визита японского премьер-министра в Россию агентство Киодо сообщило, что Токио якобы готов на мирный договор с Россией при гарантии передачи двух южнокурильских островов.
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