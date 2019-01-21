Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует - Песков

16:12 Источник: Эхо Москвы

Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует. Любые заявления на этот счет – просто рассуждения вслух, — сказал сегодня пресс-секретарь президента. По его словам, никто ничего официально пока не предлагал. Напомним, завтра в Москве должны состояться переговорыВ преддверии визита японского премьер-министра в Россию агентство Киодо сообщило, что Токио якобы готов на мирный договор с Россией при гарантии передачи двух южнокурильских островов.