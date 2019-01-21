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В центре Киева открыли мемориальную доску Петлюре

16:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько десятков человек, среди которых представители правительства Украины, торжественно открыли мемориальную доску предводителю украинских националистов в 1917 - 1921 годах Симону Петлюре в Киеве. Барельеф установили на здании Центральной детской поликлиники Шевченковского района, расположенной на одноименной улице в центре столицы.

"Открытие памятного барельефа Симону Петлюре на улице его имени - еще один важный шаг на пути увековечения одного из видных деятелей украинской революции 1917-1921 годов", - заявил во время церемонии открытия глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Считается, что здание, на фасаде которого закрепили доску, стоит на месте, где в января 1918 года произошли столкновения отрядов Центральной рады и восставших рабочих.

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