В центре Киева открыли мемориальную доску Петлюре
16:32 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько десятков человек, среди которых представители правительства Украины, торжественно открыли мемориальную доску предводителю украинских националистов в 1917 - 1921 годах Симону Петлюре в Киеве. Барельеф установили на здании Центральной детской поликлиники Шевченковского района, расположенной на одноименной улице в центре столицы.
"Открытие памятного барельефа Симону Петлюре на улице его имени - еще один важный шаг на пути увековечения одного из видных деятелей украинской революции 1917-1921 годов", - заявил во время церемонии открытия глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Считается, что здание, на фасаде которого закрепили доску, стоит на месте, где в января 1918 года произошли столкновения отрядов Центральной рады и восставших рабочих.
НОВОСТИ
- 17:12 21.01.2019
- Юная российская фигуристка посоветовала "пить правильный допинг"
- 17:00 21.01.2019
- Источник: Встречу Порошенко с патриархом Иерусалима отменили из-за самочувствия Феофила
- 16:12 21.01.2019
- Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует - Песков
- 16:00 21.01.2019
- В Конституции РФ целесообразно расширить контрольные полномочия парламента - Володин
- 15:32 21.01.2019
- Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию
- 15:12 21.01.2019
- С повестки дня президиума РАН снят вопрос о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
- 15:00 21.01.2019
- Президента США номинировали на "Золотую малину"
- 14:32 21.01.2019
- Пять человек погибли при атаке на колонну сил США и курдов в Сирии - Франс Пресс
- 14:12 21.01.2019
- В вопросе списания долгов за газ нужно учитывать интересы и граждан, и "Газпрома" - Песков
- 14:00 21.01.2019
- Кремль негативно оценивает намерение ЕС ввести санкции в связи с "делом Скрипалей"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать