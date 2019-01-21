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Источник: Встречу Порошенко с патриархом Иерусалима отменили из-за самочувствия Феофила

17:00 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запланированная на понедельник аудиенция президента Украины Петра Порошенко у патриарха Иерусалимского Феофила III отменена из-за плохого самочувствия священнослужителя. Об этом сообщил корр. ТАСС источник, близкий к украинской делегации.

"Встреча с патриархом не состоится из-за состояния здоровья Феофила III", - сказал источник. Пресс-служба Иерусалимского патриархата для комментариев в понедельник недоступна.

Президент Украины находится в Израиле с однодневным визитом. Ранее в понедельник он встретился в Иерусалиме с президентом еврейского государства Реувеном Ривлиным, у него также запланированы переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (парламента страны) Юлием Эдельштейном.

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