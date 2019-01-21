Более 120 сотрудников служб безопасности погибли при атаке талибов в Афганистане - Reuters
17:40 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 126 сотрудников служб безопасности Афганистана стали в понедельник жертвами атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) на военные комплекс в провинции Вардак. Об этом сообщило агентство Рейтер.
"У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре", - заявил агентству источник в министерстве национальной обороны страны.
НОВОСТИ
- 18:45 21.01.2019
- Выборы нового мэра Гданьска состоятся 3 марта
- 18:15 21.01.2019
- Канадские ВМС производят замену фрегата входящего состав НАТО в Средиземном море
- 17:12 21.01.2019
- Юная российская фигуристка посоветовала "пить правильный допинг"
- 17:00 21.01.2019
- Источник: Встречу Порошенко с патриархом Иерусалима отменили из-за самочувствия Феофила
- 16:32 21.01.2019
- В центре Киева открыли мемориальную доску Петлюре
- 16:12 21.01.2019
- Конкретных вариантов решения территориального спора с Японией не существует - Песков
- 16:00 21.01.2019
- В Конституции РФ целесообразно расширить контрольные полномочия парламента - Володин
- 15:32 21.01.2019
- Глава и замглавы ГРУ включены в санкционный список ЕС в рамках режима по химоружию
- 15:12 21.01.2019
- С повестки дня президиума РАН снят вопрос о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
- 15:00 21.01.2019
- Президента США номинировали на "Золотую малину"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать