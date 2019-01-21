Более 120 сотрудников служб безопасности погибли при атаке талибов в Афганистане - Reuters

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 126 сотрудников служб безопасности Афганистана стали в понедельник жертвами атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) на военные комплекс в провинции Вардак. Об этом сообщило агентство Рейтер."У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре", - заявил агентству источник в министерстве национальной обороны страны.