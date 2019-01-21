Канадские ВМС производят замену фрегата входящего состав НАТО в Средиземном море
18:15 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фрегат Военно-морских сил Канады HMCS Toronto ("Торонто") сменит на боевом дежурстве в Средиземном море фрегат HMCS Ville de Quebec ("Вилль-де-Квебек"), который последние полгода находился там в составе соединений НАТО. Об этом в понедельник сообщили в канадском Министерстве национальной обороны.
"HMCS Ville de Quebec завершил свою шестимесячную миссию в составе соединений НАТО и сегодня вернулся в порт Галифакс (провинция Новая Шотландия). 19 января ему на замену из Галифакса вышел фрегат HMCS Toronto для участия в операции Reassurance ("Заверение", предполагает участие канадских военных в маневрах НАТО в Центральной и Восточной Европе - прим. ТАСС)", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на боевом корабле будет размещен новый палубный вертолет CH-148 Cyclone ("Си- эйч-148 циклон"), которыми в ВМС Канады начали заменять устаревшие CH-124 Sea King ("Си-эйч 124 си кинг"). Численность личного состава канадских фрегатов достигает 250 человек. Эти корабли также несут палубные вертолеты.
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