Выборы нового мэра Гданьска состоятся 3 марта

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы нового мэра польского города Гданьск, где на минувшей неделе был убит занимавший этот пост более 20 лет Павел Адамович, состоятся 3 марта. Эту дату назначил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подписав соответствующее распоряжение.

Сейчас обязанности градоначальника выполняет первый заместитель Адамовича Александра Дулкевич.



