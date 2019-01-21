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Выборы нового мэра Гданьска состоятся 3 марта

18:45 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы нового мэра польского города Гданьск, где на минувшей неделе был убит занимавший этот пост более 20 лет Павел Адамович, состоятся 3 марта. Эту дату назначил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, подписав соответствующее распоряжение.

Сейчас обязанности градоначальника выполняет первый заместитель Адамовича Александра Дулкевич.


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