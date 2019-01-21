МИД Сирии призвал ООН осудить последствия ударов ВВС Израиля
19:15 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Сирии в понедельник призвал ООН осудить последние удары ВВС Израиля по сирийской территории. Об этом сообщило агентство САНА.
По информации агентства, соответствующие послания были направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН (с 1 января 2019 года Доминиканская Республика - прим. ТАСС).
"Новая израильская агрессия - часть продолжающихся попыток Израиля продлить кризис в Сирии и террористическую войну против Дамаска", - передает агентство выдержки из заявления МИД арабской республики.
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