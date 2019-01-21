МИД Сирии призвал ООН осудить последствия ударов ВВС Израиля

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Сирии в понедельник призвал ООН осудить последние удары ВВС Израиля по сирийской территории. Об этом сообщило агентство САНА.

По информации агентства, соответствующие послания были направлены генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности ООН (с 1 января 2019 года Доминиканская Республика - прим. ТАСС).

"Новая израильская агрессия - часть продолжающихся попыток Израиля продлить кризис в Сирии и террористическую войну против Дамаска", - передает агентство выдержки из заявления МИД арабской республики.



