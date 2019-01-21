Мэй обещала упразднить сбор для граждан ЕС проживающих в Великобритании

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбор в размере 65 фунтов стерлингов (около 74 евро), который должны будут заплатить граждане стран ЕС, желающие сохранить за собой право проживать на территории Великобритании после Brexit, будет упразднен. Такое обещание дала в понедельник депутатам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в понедельник перед Палатой общин британского парламента.

"[Правительство] упразднит регистрационный сбор с тем чтобы финансовых барьеров для желающих оставаться в стране граждан ЕС не было", - сказала Мэй.

С 21 января 2019 года МВД Великобритании в пилотном режиме началось осуществление официальной процедуры регистрации всех граждан ЕС, которые хотели бы продолжать жить и работать в Соединенном Королевстве без виз после Brexit. Получить статус лица, "постоянно проживающего в Соединенном королевстве", заплатив 65 фунтов, имеют возможность граждане стран ЕС, прожившие в Великобритании не менее 5 лет. Лица, прожившие в стране меньше 5 лет, могут получить "предварительный статус" прежде чем обратиться за постоянным. Тем, кто не зарегистрируется до 30 июня 2021 года, будет грозить депортация.



