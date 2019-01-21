0
0
123
НОВОСТИ

Эстония: Глава правящей партии выступает за сохранение русскоязычных школ и детсадов

20:45 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возглавляющая правящую коалицию в Эстонии Центристская партия выступает за сохранение в республике школьного и дошкольного образования на русском языке. Об этом, отвечая на вопрос корр. ТАСС, заявил генеральный секретарь партии Михаил Корб.

"Центристская партия также считает нужным и в дальнейшем обеспечивать родителям возможность выбора: отдавать своего ребенка в эстонскую, русскую, двуязычную или иную общеобразовательную школу или детский сад, - заявил он. - При этом уровень владения государственным языком выпускников всех школ должен быть таким, чтобы они могли продолжить образование в эстонских вузах и быть конкурентоспособными на местном рынке труда".

Он добавил, что центристы хотели бы "сделать более эффективным обучение эстонскому языку людей, для которых этот язык не является родным, на всех уровнях, начиная с детского сада". Однако партия полагает, что эта проблема не имеет быстрого решения, "так как нельзя за сутки решить, например, вопрос нехватки квалифицированных учителей". "Можно лишь последовательно работать в этом направлении", - добавил Корб.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 21.01.2019
Министры РФ и Украины договорились о встрече по вопросам транзита газа
0
70
20:15 21.01.2019
Мэй обещала упразднить сбор для граждан ЕС проживающих в Великобритании
0
154
19:45 21.01.2019
В районе Керченского пролива горят два судна
0
196
19:15 21.01.2019
МИД Сирии призвал ООН осудить последствия ударов ВВС Израиля
0
212
18:45 21.01.2019
Выборы нового мэра Гданьска состоятся 3 марта
0
214
18:15 21.01.2019
Канадские ВМС производят замену фрегата входящего состав НАТО в Средиземном море
0
268
17:40 21.01.2019
Более 120 сотрудников служб безопасности погибли при атаке талибов в Афганистане - Reuters
0
271
17:12 21.01.2019
Юная российская фигуристка посоветовала "пить правильный допинг"
0
312
17:00 21.01.2019
Источник: Встречу Порошенко с патриархом Иерусалима отменили из-за самочувствия Феофила
0
311
16:32 21.01.2019
В центре Киева открыли мемориальную доску Петлюре
0
299

Возврат к списку