Эстония: Глава правящей партии выступает за сохранение русскоязычных школ и детсадов

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возглавляющая правящую коалицию в Эстонии Центристская партия выступает за сохранение в республике школьного и дошкольного образования на русском языке. Об этом, отвечая на вопрос корр. ТАСС, заявил генеральный секретарь партии Михаил Корб.

"Центристская партия также считает нужным и в дальнейшем обеспечивать родителям возможность выбора: отдавать своего ребенка в эстонскую, русскую, двуязычную или иную общеобразовательную школу или детский сад, - заявил он. - При этом уровень владения государственным языком выпускников всех школ должен быть таким, чтобы они могли продолжить образование в эстонских вузах и быть конкурентоспособными на местном рынке труда".

Он добавил, что центристы хотели бы "сделать более эффективным обучение эстонскому языку людей, для которых этот язык не является родным, на всех уровнях, начиная с детского сада". Однако партия полагает, что эта проблема не имеет быстрого решения, "так как нельзя за сутки решить, например, вопрос нехватки квалифицированных учителей". "Можно лишь последовательно работать в этом направлении", - добавил Корб.



