Министры РФ и Украины договорились о встрече по вопросам транзита газа
21:30 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина договорились в мае провести министерские консультации по транзиту газа через Украину, также страны намерены продолжить работу на экспертном уровне. Об этом в эфире "Россия-24" сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины в Брюсселе.
"Мы договорились о том, что в мае проведем очередную встречу на министерском уровне для того, чтобы к этому времени эксперты поработали над деталями будущего контракта (по транзиту газа через Украину после 2019 года - прим. ТАСС)", - сказал Новак.
Глава российского Минэнерго назвал прошедшие переговоры "довольно конструктивными".
Он отметил, что Россия и Украина подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита российского газа по истечении действующего контракта.
"Еще раз были подтверждены заинтересованности и Российской Федерации, и украинской стороны в обеспечении такого транзита", - сказал Новак.
Транзит российского газа является важным источником поступления средств в бюджет Украины, в случае его прекращения Евросоюз может столкнуться с необходимостью значительного увеличения макрофинансовой помощи этой стране.
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