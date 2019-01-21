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При пожаре на судах в Керченском проливе погибло минимум 14 человек - источник

22:30 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 14 человек, по предварительным данным, погибли при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива в понедельник, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"11 тел [обнаружено], еще трое [моряков], предварительно, утонули", - сказал он.

Ранее спасатели подтвердили гибель 11 человек.

Как сообщалось ранее, пожар произошел на двух судах "Маэстро" и "Кандий" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.



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