Спасатели уточнили число погибших и пропавших при пожаре судов в Керченском проливе
08:00 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели уточнили число погибших и пропавших без вести моряков после возгорания топлива на судах "Маэстро" и "Канди". Как сообщили ТАСС в Новороссийском морском спасательно-координационном центре, в настоящий момент пропавшими без вести считаются 10 человек и 10 человек - погибшими.
Пожар произошел на судах "Маэстро" и "Канди" в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод РФ. По предварительным данным, инцидент произошел во время перегрузки топлива с одного судна на другое. На борту "Канди" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту "Маэстро" находились 15 человек, в том числе граждане Турции и Индии. Ранее сообщалось об 11 погибших и 12 спасенных, велись поиски девяти моряков.
"Суда продолжают поиски. По уточненным данным, пропало 10 человек, найдено 10 тел погибших, 12 человек спасены. Пожар на кораблях продолжается и потушен он не будет, пока весь газ не выгорит", - сообщил представитель спасательного центра.
Он отметил, что доставить спасенных моряков на берег пока не позволяют погодные условия.
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