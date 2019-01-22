Опрос: Большинство японцев не верят в переговоры с РФ о мирном договоре
07:45 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство японцев - 72% - не верит в достижение соглашения на переговорах с Россией о подписании мирного договора. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник итоги опроса общественного мнения, проведенного крупнейшим в стране частным телевизионным холдингом "Фудзи ТВ" и связанной с ним газетой "Санкэй".
С другой стороны, согласно опубликованным во вторник данным опроса газеты "Асахи", 38% респондентов готовы согласиться на договоренность, которая предусматривала бы передачу Токио острова Шикотан и прилегающей к нему группы мелких необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи и считают за один остров. При этом на самых крупных и населенных островах южной части Курил, Кунашире и Итурупе, по их мнению, следует наладить совместную хозяйственную деятельность при сохранении их в составе России.
В то же время 40% респондентов отвергают такой вариант и настаивают на том, что Токио должен требовать все острова этой группы. В исследовании "Асахи" надежды на успех переговоров с Россией, которые ведет премьер-министр Синдзо Абэ, возлагают 57% опрошенных.
Опросы была проведены 19-20 января по стационарным и мобильным телефонам путем случайной выборки по всей Японии. В исследовании "Фудзи ТВ" и "Санкэй" приняли участие около 1 тыс. человек, у "Асахи" - почти 1,9 тыс. человек.
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