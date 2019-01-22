0
0
54
НОВОСТИ

На День св Валентина в Москве запланировано около 300 свадеб

08:30 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские ЗАГСы приняли порядка 300 заявлений о заключении брака 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар. В этом году неформальный праздник выпадает на четверг - не самый востребованный день у столичных молодоженов <...> Исключение составляют лишь романтические даты, к которым традиционно стремятся приурочить влюбленные свои свадьбы. Среди них День святого Валентина и российский аналог праздника - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля", - говорится в сообщении.

В прошлом году 325 пар пожелали заключить брак в Москве в День всех влюбленных. Помимо 14 февраля, самыми популярными датами для заключения брака у столичной молодежи остаются День семьи, любви и верности, Красная горка (празднуется в первое воскресенье после Пасхи) и День города (отмечается в первую или вторую субботу сентября).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:45 22.01.2019
Учителя средних школ в Лос- Анджелесе продолжают забастовку - профсоюз
0
32
08:15 22.01.2019
﻿Великобритания и Новая Зеландия подписали временное торговое соглашение
0
84
08:00 22.01.2019
Спасатели уточнили число погибших и пропавших при пожаре судов в Керченском проливе
0
102
07:45 22.01.2019
Опрос: Большинство японцев не верят в переговоры с РФ о мирном договоре
0
97
22:30 21.01.2019
При пожаре на судах в Керченском проливе погибло минимум 14 человек - источник
0
459
21:30 21.01.2019
Министры РФ и Украины договорились о встрече по вопросам транзита газа
0
557
20:45 21.01.2019
Эстония: Глава правящей партии выступает за сохранение русскоязычных школ и детсадов
0
520
20:15 21.01.2019
Мэй обещала упразднить сбор для граждан ЕС проживающих в Великобритании
0
532
19:45 21.01.2019
В районе Керченского пролива горят два судна
0
635
19:15 21.01.2019
МИД Сирии призвал ООН осудить последствия ударов ВВС Израиля
0
517

Возврат к списку