На День св Валентина в Москве запланировано около 300 свадеб

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские ЗАГСы приняли порядка 300 заявлений о заключении брака 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

"В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар. В этом году неформальный праздник выпадает на четверг - не самый востребованный день у столичных молодоженов <...> Исключение составляют лишь романтические даты, к которым традиционно стремятся приурочить влюбленные свои свадьбы. Среди них День святого Валентина и российский аналог праздника - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля", - говорится в сообщении.

В прошлом году 325 пар пожелали заключить брак в Москве в День всех влюбленных. Помимо 14 февраля, самыми популярными датами для заключения брака у столичной молодежи остаются День семьи, любви и верности, Красная горка (празднуется в первое воскресенье после Пасхи) и День города (отмечается в первую или вторую субботу сентября).