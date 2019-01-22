На День св Валентина в Москве запланировано около 300 свадеб
08:30 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Московские ЗАГСы приняли порядка 300 заявлений о заключении брака 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.
"В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар. В этом году неформальный праздник выпадает на четверг - не самый востребованный день у столичных молодоженов <...> Исключение составляют лишь романтические даты, к которым традиционно стремятся приурочить влюбленные свои свадьбы. Среди них День святого Валентина и российский аналог праздника - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля", - говорится в сообщении.
В прошлом году 325 пар пожелали заключить брак в Москве в День всех влюбленных. Помимо 14 февраля, самыми популярными датами для заключения брака у столичной молодежи остаются День семьи, любви и верности, Красная горка (празднуется в первое воскресенье после Пасхи) и День города (отмечается в первую или вторую субботу сентября).
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