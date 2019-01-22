Учителя средних школ в Лос- Анджелесе продолжают забастовку - профсоюз

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшая за последние три десятилетия забастовка учителей средних школ в Лос- Анджелесе (штат Калифорния) продолжится, несмотря на то, что преподавателям и властям города удалось достичь прогресса на переговорах. Об этом сообщил в понедельник организовавший стачку профсоюз учителей Лос-Анджелеса.

Свыше 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос- Анджелесе уже больше недели проводят забастовку, требуя повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества учителей и библиотекарей.

Как сообщила газета "Лос-Анджелес таймс", стороны уже могут быть близки к заключению договоренностей, которые положат конец невиданной по своему масштабу за последние десятилетия стачке учителей в Калифорнии. "Мы добиваемся успеха [на переговорах], однако независимо от того, достигнем мы соглашения сегодня вечером или нет, каждый должен вернуться к местам проведения пикетов во вторник утром, как обычно", - отмечается в сообщении на официальной странице профсоюза учителей Лос-Анджелеса в "Твиттере".

Как в свою очередь сообщил мэр города Эрик Гарсетти, власти мегаполиса считают, что сторонам уже в ближайшее время удастся достичь соглашения и учителя смогут вернуться в школы. "Мы безустанно работаем над тем, чтобы заключить соглашение [с профсоюзом учителей], и добились невероятного прогресса за последние пять дней и более чем 50 часов переговоров", - сообщил он в своем "Твиттере".

Как отмечает "Лос-Анджелес таймс", профицит бюджета штата Калифорния достигает почти 9 млрд долларов, однако дирекция объединенного школьного района, где проходит забастовка, располагает резервами свободных средств лишь в размере 1,96 млрд долларов. При этом в среднем численность каждого класса в городских школах составляет 42 ученика.

По данным издания, забастовкой затронуты порядка 500 тыс. учеников. Школы в большинстве своем продолжают работу, так как городские власти на время акции протеста наняли дополнительный персонал. Большинство родителей, однако, решили оставить своих детей дома. Сроки завершения забастовки не уточняются, так как она может носить бессрочный характер и длиться, пока профсоюз не добьется удовлетворения своих требований.