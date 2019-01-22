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НОВОСТИ

Внешний долг РФ снизился до минимума за 10 лет

09:00 22.01.2019 Источник: РБК

Внешний долг России, включающий долги российских госорганов, Центрального банка, коммерческих банков, компаний и домохозяйств перед нерезидентами, в 2018 году сократился на $64,4 млрд, или 12,4%, и составил $453,75 млрд, по оценке ЦБ на 1 января. За четвертый квартал внешний долг снизился на $16,5 млрд, или 3,5%.

Показатель совокупной внешней задолженности опустился до минимальной отметки с 1 апреля 2009 года, следует из данных ЦБ. Своего пика внешний долг достигал в середине 2014 года на уровне $733 млрд. РБК

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