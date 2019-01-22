В Чечне объяснили необходимость списания долгов за газ
09:20 22.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Власти Чечни объяснили необходимость списания долгов населению за газ. К этому предрасполагает специфика региона, заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров.
По его словам, республика не пользовалась газом «вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже».
«Чечня в данном случае за время той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна», — заявил Умаров, добавив, что считает это абсолютно правильным.
Министр отметил, что чеченский народ не виноват в том, что «какие-то глобальные силы решили выбрать республику, чтобы построить на её территории террористический анклав».
16 января суд в Грозном удовлетворил иск чеченской прокуратуры, списав долги населения за газ на сумму 9 млрд рублей. Суд заявил, что компания «Газпром межрегионгаз Грозный» не составила необходимые для списания долга документы. «Дочка» «Газпрома» объявила о намерении обжаловать судебное решение.
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