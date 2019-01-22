Число погибших при пожаре на судах в районе Керченского пролива достигло 14 - источник
10:05 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четырнадцать человек погибли при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах полуострова.
"Четырнадцать погибших", - сказал собеседник агентства. Таким образом, судьба шести человек из 32 остается неизвестной.
Подробнее о пожадре на танкерах в Черном море...
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