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НОВОСТИ

Число погибших при пожаре на судах в районе Керченского пролива достигло 14 - источник

10:05 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четырнадцать человек погибли при пожаре на двух судах в районе Керченского пролива, сообщил ТАСС источник в экстренных службах полуострова.

"Четырнадцать погибших", - сказал собеседник агентства. Таким образом, судьба шести человек из 32 остается неизвестной.

Подробнее о пожадре на танкерах в Черном море...

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