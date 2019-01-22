В рейтинге доверия к общественным институтам РФ заняла последнее место
11:00 22.01.2019 Источник: РБК
Американская исследовательская компания Edelman опубликовала ежегодный рейтинг доверия жителей различных стран мира к общественным институтам и институтам власти. Всего в опросе приняли участие более 33 тыс. человек из 28 стран мира.
Россияне оказались на последнем уровне доверия к общественным организациям: им в стране доверяют лишь 23% опрошенных по сравнению с 74% в Китае, 59% в Канаде и 47% в Великобритании. Это же касается и бизнеса — предпринимателям в России верят лишь 34% опрошенных (80% в Китае, 58% в Бразилии, 44% в Испании). Последнее место Россия занимает и по уровню доверия к СМИ. Медиа в России полностью доверяют только 26% человек (на 9% меньше, чем в прошлом году).
Россия не заняла последнее место только по уровню доверия к правительству. Властям доверяют 34% россиян, что больше, чем в Мексике, Франции, Бразилии и ряде других стран. РБК
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