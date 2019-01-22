В Самаре начался суд о запрете ряда толкований Корана
10:15 22.01.2019
21 января 2019 года Красноглинский районный суд Самары начал рассмотрение по существу иска прокуратуры Самарской области о признании экстремистскими 13 исламских религиозных книг, который поступил в суд 13 июня 2018 года.
Среди них авторитетные толкования Корана – ибн-Касира (Абуль-Фидаа Исмаил ибн Умар ибн Касир ад-Димашки. Тафсир аль Куран аль-Азым. Комментарий к Великому Корану Мухтасар (Махачкала: Китаб, 2013-2014. Т. 2, 3)) и ас-Саади (Абд ар-Рахман бин Насир. Толкование Священного Корана. Облегчение от Великодушного и Милостивого. В 3 т. Перевод с арабского Э.Кулиева (М. Эксмо-Умма, 2014. Т. 1, 3)).
Иск основан на результатах лингвистической экспертизы, выполненной в марте 2018 года УФСБ России по Самарской области. Как заявляет прокуратура, эксперты обнаружили в представленной к исследованию литературе "высказывания экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти, вражды либо розни по признаку отношения к религии (в отношении групп «иудеи», «христиане», «неверующие»)". В июне 2018 года суд заказал по делу новую экспертизу.
Центральное духовное управление мусульман России поддержало иск прокуратуры, в то время как Совет муфтиев России совместно с Духовным управлением мусульман РФ выпустили заявление против признания экстремистским "Толкования Священного Корана" в переводе Эльмира Кулиева. sova-center.ru
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