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НОВОСТИ

Большинство немцев положительно относится к строительству "Северного потока - 2" - опрос

11:20 22.01.2019

Опрос, проведенный исследовательским институтом Германии forsa, показал, что 73% немцев положительно относятся к строительству газопровода "Северный поток — 2". По данным исследования, опубликованным газетой Neue Presse, 67% опрошенных не видят какой-либо опасности в строительстве потока. 16% респондентов считает, что без него можно обойтись.

При этом 90% опрошенных жителей Германии уверены, что претензии президента США Дональда Трампа лежат в экономической, а не политической, плоскости, поскольку он хочет продавать американский сжиженный природный газ Европе. dp.ru

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