В Раде назвали самый "позорный провал" Киева
11:32 22.01.2019 Источник: Известия
Самым позорным провалом Киева является превращение Украины в самую бедную страну Европы, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов.
По его мнению, за время независимости страны руководство Украины довело ее до нищеты, а постоянная перестановка одних и тех же политиков ведет страну в никуда.
«Если мы и дальше готовы тасовать в колоде всех тех политиков, которые действуют по принципу «деньги делают политику, а политика делает еще больше денег», — это абсолютно путь в никуда. Мы дошли до того, что мы из страны, которая начинала с 91-го года с достаточно модернизированной, достаточно мощной экономикой, превратились через 27 лет в наибеднейшую страну в Европе», — сказал он в эфире телеканала NewsOne.
Схожие мнения ранее выражали депутат рады Сергей Левочкин и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
Левочкин отмечал, что в стране наблюдается низкий уровень социальной защиты населения на фоне больших проблем с коррупцией и беднейшей страной Европы Украина стала за последние пять лет.
По словам Тимошенко, 58,7% украинцев имеют доходы ниже среднего уровня, а эмиграция граждан напоминает паническое бегство. Известия
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