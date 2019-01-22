В Госдуме накануне переговоров Путина с Абэ предложили отмечать день капитуляции Японии
12:00 22.01.2019 Источник: НГ-Online
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин (ЛДПР) предложил объявить праздником день капитуляции Японии. Предложение было озвучено несмотря на то, что сегодня президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут переговоры, на которых будет обсуждаться вопрос заключения мирного договора между двумя странами и, возможно, вопрос принадлежности части Курильских островов.
«Сегодня я вношу законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года был в Российской Федерации признан праздничным днем – Днем капитуляции милитаристской Японии», – по данным РИА Новости, заявил Александр Шарин на пленарном заседании российского парламента.
Напомним, Акт о безоговорочной капитуляции был подписан Японией 2 сентября 1945 года, после того, как Страна восходящего солнца приняла условия Потсдамской декларации. В результате часть островов Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи) перешли к СССР. При этом Москва и Токио так и не подписали мирный договор и в последние месяцы стороны активно обсуждают этот вопрос. Особенно горячо обсуждаются новости о том, что условиям заключение договора может стать передача Японии нескольких Курильских островов. В частности, японские издания сообщали, что Синдзо Абэ может заключить соглашение, если ему будут предоставлены гарантии на передачу Японии Шикотана и группы мелких необитаемых островов Хабомаи.
Эти сообщения были с большой тревогой восприняты многими политиками в РФ. В Москве 20 января в преддверие встречи Путин-Абэ даже прошел митинг против передачи Курильских островов. Как сообщала «НГ», акция была проведена на Суворовской площади, одним из организаторов митинга был координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. По различным оценкам, в манифестации участвовали от нескольких сотен до 2000 человек.
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