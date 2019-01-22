Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei
12:05 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Требование американской стороны о задержании финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу с целью проведения разбирательства по делу о нарушении американских санкций следует считать большой ошибкой, которую США должны исправить. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы надеемся, что США, как и Канада, признают свою серьезную ошибку и предпримут действия, чтобы ее исправить, - отметила она, выступая на регулярном брифинге. - Мы требуем от американской стороны исправления этой ошибки".
По словам представителя, скандал с Huawei был развязан с целью оказания давления на китайскую высокотехнологичную компанию.
Как сообщила в понедельник газета "Глоб энд мейл", Соединенные Штаты готовы направить Канаде официальный запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. 1 декабря прошлого года она была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении режима американских торговых санкций против Ирана.
11 декабря суд выпустил финдиректора Huawei под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). По решению суда, она должна находиться под постоянным наблюдением с определенными ограничениями на перемещение по городу.
После этого в Китае были задержаны два гражданина Канады. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Оттава считает их задержание незаконным.
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