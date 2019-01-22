0
0
107
НОВОСТИ

Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei

12:05 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требование американской стороны о задержании финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу с целью проведения разбирательства по делу о нарушении американских санкций следует считать большой ошибкой, которую США должны исправить. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы надеемся, что США, как и Канада, признают свою серьезную ошибку и предпримут действия, чтобы ее исправить, - отметила она, выступая на регулярном брифинге. - Мы требуем от американской стороны исправления этой ошибки".

По словам представителя, скандал с Huawei был развязан с целью оказания давления на китайскую высокотехнологичную компанию.

Как сообщила в понедельник газета "Глоб энд мейл", Соединенные Штаты готовы направить Канаде официальный запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. 1 декабря прошлого года она была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении режима американских торговых санкций против Ирана.

11 декабря суд выпустил финдиректора Huawei под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). По решению суда, она должна находиться под постоянным наблюдением с определенными ограничениями на перемещение по городу.

После этого в Китае были задержаны два гражданина Канады. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Оттава считает их задержание незаконным.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 22.01.2019
ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из черного списка по Украине
0
17
13:20 22.01.2019
В Новосибирске прогремел взрыв в помещении банка
0
53
13:05 22.01.2019
Молодые учителя Калмыкии получат по 100 тысяч рублей
0
145
13:00 22.01.2019
Акцию противников передачи Курил у посольства Японии прекратила полиция
0
108
12:32 22.01.2019
Вашингтон мог подтолкнуть Москву к нарушению ДРСМД - The Nation
0
126
12:20 22.01.2019
Госдума обязала граждан без регистрации вставать на воинский учет по месту проживания
0
128
12:00 22.01.2019
В Госдуме накануне переговоров Путина с Абэ предложили отмечать день капитуляции Японии
0
177
11:32 22.01.2019
В Раде назвали самый "позорный провал" Киева
0
183
11:20 22.01.2019
Большинство немцев положительно относится к строительству "Северного потока - 2" - опрос
0
181
11:05 22.01.2019
"План Б" по Brexit свидетельствует о безвыходном положении Терезы Мэй - глава Минюста ФРГ
0
238

Возврат к списку