Китай потребовал от США "исправить ошибки" и перестать преследовать финдиректора Huawei

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требование американской стороны о задержании финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huaweiс целью проведения разбирательства по делу о нарушении американских санкций следует считать большой ошибкой, которую США должны исправить. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР"Мы надеемся, что США, как и Канада, признают свою серьезную ошибку и предпримут действия, чтобы ее исправить, - отметила она, выступая на регулярном брифинге. - Мы требуем от американской стороны исправления этой ошибки".По словам представителя, скандал с Huawei был развязан с целью оказания давления на китайскую высокотехнологичную компанию.Как сообщила в понедельник газета "Глоб энд мейл", Соединенные Штаты готовы направить Канаде официальный запрос об экстрадиции Мэн Ваньчжоу. 1 декабря прошлого года она была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении режима американских торговых санкций против Ирана.11 декабря суд выпустил финдиректора Huawei под залог в размере 10 млн канадских долларов (7 млн долларов США). По решению суда, она должна находиться под постоянным наблюдением с определенными ограничениями на перемещение по городу.После этого в Китае были задержаны два гражданина Канады. Их обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности КНР. Оттава считает их задержание незаконным.