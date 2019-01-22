Акцию противников передачи Курил у посольства Японии прекратила полиция

13:00 Источник: НГ-Online

Фото из твиттера Сергея Удальцова

Полицейские загрузили в автозаки более десяти человек, которые участвовали в акции против возможной передачи Японии островов нескольких Курильской гряды. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора «Левого фронта», акция у посольства была организована в формате встречи с депутатами Госдумы.«На пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из «Левого фронта» и КПРФ, они сейчас сидят в полицейском автобусе», – сообщил Удальцов в своем Twitter.По его данным, участников акции доставили в ОВД «Красносельское», где у них берут объяснения.