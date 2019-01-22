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НОВОСТИ

Акцию противников передачи Курил у посольства Японии прекратила полиция

13:00 22.01.2019 Источник: НГ-Online

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Фото из твиттера Сергея Удальцова
Полицейские загрузили в автозаки более десяти человек, которые участвовали в акции против возможной передачи Японии островов нескольких Курильской гряды. Как сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, акция у посольства была организована в формате встречи с депутатами Госдумы.

«На пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том, что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из «Левого фронта» и КПРФ, они сейчас сидят в полицейском автобусе», – сообщил Удальцов в своем Twitter.

По его данным, участников акции доставили в ОВД «Красносельское», где у них берут объяснения.

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