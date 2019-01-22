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В Новосибирске прогремел взрыв в помещении банка

13:20 22.01.2019 Источник: Эхо Москвы

В Новосибирске в помещении банка прогремел взрыв. В полиции уточнили, что речь идёт об отделении банка «Открытие», сообщает РИА. По некоторым данным, взрыв произошёл при попытке ограбления. Около 5 утра злоумышленники пытались вскрыть банкомат с помощью газовых баллонов.

Сотрудников банка и клиентов в офисе не было, никто не пострадал.  Эхо Москвы

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