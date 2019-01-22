ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из черного списка по Украине
13:32 22.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из санкционного списка по Украине. Соответствующее решение опубликовано во вторник в Официальном журнале Евросоюза.
"Следующие лица исключены из списка: Иосиф Давыдович Кобзон", - говорится в заявлении. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.
Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов.
Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", была введена в действие в марте 2014 года. С тех пор его действие продлевалось каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года, в него включены 155 человек и 38 организаций.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В черный список ЕС он был включен в феврале 2015 года за поддержку вхождения Крыма в состав России.
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