ЕС посмертно исключил Иосифа Кобзона из черного списка по Украине

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС посмертно исключилиз санкционного списка по Украине. Соответствующее решение опубликовано во вторник в Официальном журнале Евросоюза."Следующие лица исключены из списка: Иосиф Давыдович Кобзон", - говорится в заявлении. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения.Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов.Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", была введена в действие в марте 2014 года. С тех пор его действие продлевалось каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года, в него включены 155 человек и 38 организаций.Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В черный список ЕС он был включен в феврале 2015 года за поддержку вхождения Крыма в состав России.